Леонков: НАТО обманули Польшу с поставками вооружения
Из-за невыполнения обязательств США и Великобритании польская армия «раздета и разута».
Военный эксперт Алексей Леонков в своём интервью российским СМИ возмутился поступком США и Соединённого Королевства Великобритании по отношению к дружественной им Польше.
Леонков утверждает, что Польша, которая согласилась поставить Украине своё оружие в обмен на американское вооружение, никогда не получит обещанной военной компенсации от НАТО.
Алексей Леонков также прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что польская армия «раздета и разута». По мнению Леонкова, Моравецкий так и будет пытаться получить обещанное, но Вашингтон и Лондон предоставят Польше вооружение лишь за деньги.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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