Корнеплод со вкусом яблока: в чем заключается польза ревеня для организма

Эта культура не имеет широкого распространения на наших огородах. Но ее незаслуженно обходят стороной.

Ревень имеет кисло-сладкий вкус, как у яблока. Он насыщен большим количеством витаминов.

В еду идут только черешки этого овоща. Зеленые части используются для приготовления салатов и щей, а красные - для варки компотов и варений.

Также ревень отлично подходит в качестве начинки для пирогов. Самая полезная часть растения - красные черешки.

Ревень в больших количествах содержит витамин А, который очень полезен для глаз и профилактирует появление онкологических заболеваний.

Кроме того, в нем много витамина К, который отвечает за благополучие костей, а также содержатся все самые важные микроэлементы - цинк, магний, калий, медь, кальций, фосфор и другие.

Растение снижает уровень глюкозы в крови, помогает иммунитету, укрепляет сердце и нервную систему.

В плане выращивания он совсем неприхотливый: годами может расти в любом уголке участка, имеет мощный корень и двух-трехметровую ботву.

Цветет на 3-4 год жизни. Если семена не нужны, то цветочные стрелки нужно сразу после появления удалять.

Ревень больше любит солнечные места и лучше на них растет. Перед посадкой его семена рекомендуется замочить в теплой воде на 12 часов.