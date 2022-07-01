Корнеплод со вкусом яблока: в чем заключается польза ревеня для организма
Эта культура не имеет широкого распространения на наших огородах. Но ее незаслуженно обходят стороной.
Ревень имеет кисло-сладкий вкус, как у яблока. Он насыщен большим количеством витаминов.
В еду идут только черешки этого овоща. Зеленые части используются для приготовления салатов и щей, а красные - для варки компотов и варений.
Также ревень отлично подходит в качестве начинки для пирогов. Самая полезная часть растения - красные черешки.
Ревень в больших количествах содержит витамин А, который очень полезен для глаз и профилактирует появление онкологических заболеваний.
Кроме того, в нем много витамина К, который отвечает за благополучие костей, а также содержатся все самые важные микроэлементы - цинк, магний, калий, медь, кальций, фосфор и другие.
Растение снижает уровень глюкозы в крови, помогает иммунитету, укрепляет сердце и нервную систему.
В плане выращивания он совсем неприхотливый: годами может расти в любом уголке участка, имеет мощный корень и двух-трехметровую ботву.
Цветет на 3-4 год жизни. Если семена не нужны, то цветочные стрелки нужно сразу после появления удалять.
Ревень больше любит солнечные места и лучше на них растет. Перед посадкой его семена рекомендуется замочить в теплой воде на 12 часов.
Опубликовано: Наталья Павлова
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