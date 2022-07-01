Франо Селак - самый везучий человек в мире который обманул смерть 7 раз

Не каждому человеку получится с уверенностью сказать - я везучий. Франо Селак оказался именно таким человеком, который смог победить 7 раз смерть и выиграть в лотерее большую сумму. Как ему это удалось?

Франо Селак был гражданином Хорватии, который преподавал учителем музыки. Все могло бы быть так и дальше, но судьба его изменилась кардинальным образом. А все потому, что этот человек целых семь раз столкнулся лицом к лицу со смертью. При этом у него каждый из этих моментов получалось оставаться в живых.

А в конце жизни еще и разбогател. Ну просто сказка какая-то!

Автобус

Первый раз смерть пыталась настигнуть его в 28 лет. Случилось это в 1957 году. Автокатастрофа с автобусом стала громким делом. Транспорт съехал с дороги и упал в реку. Выжить в этой ситуации получилось только Селаку и водителю. Они отделались небольшими ссадинами и ушибами.

Поезд

Катастрофа также повторилась второй раз, но это было уже в 1962 году. Путь пролегал на поезде из Сараево в Дубровник. На рельсах оказался крупный камень, который спровоцировал падение поезда в реку. Селаку не только получилось спасти свою жизнь, но и человеку, который ехал с ним. Как итог: небольшой перелом и несколько царапин.

Самолет

Через год 1963 году Селак полетел навестить заболевшую мать. Т.к. места для него не нашлось, то экипаж взял его к себе. Самолет дал сбой, и в конечном итоге врезался в большой камень и приземлился в стоге сена. Выжил он и стюардесса, которая сидела рядом с ним.

Автомобиль

Четвертый призыв к смерти оказался в 1970 году. Селак не смог отказаться от езды на машине, но она вдруг загорелась. Ему удалось уйти с места своевременно, т.к. через несколько секунд загорелась машина.

Через три года снова произошла авария из-за проблем с топливным насосом.

в 1996 году произошла автокатастрофа, но при этом он не пострадал.

Пешеход

В 1995 году Селак переходя дорогу он попал под автобус в Загребе. Но и тут ему повезло, т.к. никаких травм он не получил.

Лотерея

Счастливчик дожил до 73 лет. По исполнении заветной даты он выиграл в лотерею 900 000 евро (51 млн рублей по текущему курсу). Это невероятно, но удаче такого человека можно только позавидовать.

По-настоящему он скончался в 2016 году в возрасте 86 лет. Добрым, позитивным и счастливым.