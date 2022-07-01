МИД Украины открестился от слов своего посла в Германии о Бандере

Пресс-служба украинского МИДа сообщила, что внешнеполитическое ведомство Украины не разделяет позицию Андрея Мельника, прославлявшего Степана Бандеру.

Днём пятницы Министерство иностранных дел Украины опубликовало открытый пресс-релиз, в котором сообщило, что ведомство не разделяет позицию украинского посла в Германии Андрея Мельника, лестно высказавшегося о Степане Бандере.

Днём ранее в интервью немецкому изданию Мельник заявил, что считает Бандеру героем, который совершал хорошие поступки в пользу свободы Украины.

В украинском посольстве отметили, что данные слова Андрея Мельника осуждаются правительством Украины и никто из аппарата президента Зеленского не разделяет такой позиции.