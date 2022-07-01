МИД Болгарии отменил ноту российского посольства

МИД Болгарии решило не отменять своё решение о высылке 70 российских дипломатов.

1 июля Министерство иностранных дел Болгарии сообщило об отмене ноты посольства России касательно вопросов высылки семидесяти российских дипломатов с территории своей страны.

Руководство Болгарии остаётся непреклонным в своём радикальном решении о изгании с территории своего государства членов российской дипмиссии, объявленных персонами нон грата.

Напомним, что ранее посольство РФ заявило о том, что если МИД Болгарии не изменит своё решение, то российская сторона будет вынуждена в качестве ответной меры закрыть своё посольство в Софии.