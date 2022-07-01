Газпроме заявил о снижении объемов добычи газа на 8,6%
Согласно сообщению telegram-канала "Газпром", предприятие снизило добычу газа на 8,6%.
Также предприятие сократило экспорт на 31% за период январь-июнь по сравнению с прошлым годом, сообщает "Коммерсантъ".
Как уточняется, "Газпром" добыл 234,8 млрд куб м. газа, что на 8,6% меньше чем в прошлом году, а также оно экспортировал 68,9 млрд куб м. газа, что на 31 млрд куб м меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Тем не менее, предприятие увеличило объём поставок газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири".
Опубликовано: Тарас Медведев
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