Газпроме заявил о снижении объемов добычи газа на 8,6%

Согласно сообщению telegram-канала "Газпром", предприятие снизило добычу газа на 8,6%.

Также предприятие сократило экспорт на 31% за период январь-июнь по сравнению с прошлым годом, сообщает "Коммерсантъ".

Как уточняется, "Газпром" добыл 234,8 млрд куб м. газа, что на 8,6% меньше чем в прошлом году, а также оно экспортировал 68,9 млрд куб м. газа, что на 31 млрд куб м меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тем не менее, предприятие увеличило объём поставок газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири".

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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