Сотрудники дочерней компании General Motors собрались устроить забастовку на четырех заводах

Сотрудники дочерней компании General Motors решили устроить забастовку на четырех заводах в Мичигане, если автопроизводителю не удастся достичь соглашения с United Auto Workers.

О готовности к забастовке объявили рабочие заводов, где производятся пикапы для тяжелых условий эксплуатации, несколько моделей Cadillac и Chevrolet, включая Camaro.

По словам лидера профсоюза, в случае забастовки производство может быть остановлено в течение нескольких часов. Сотрудники работали по контракту, срок действия которого истек более года назад.

Представитель профсоюза отметил, что некоторым работникам будет сложно принять участие в забастовке, но это необходимо в нынешних условиях.

В четверг пресс-секретарь GM Дэн Флорес в электронном письме сообщил, что забастовки удалось избежать. По его словам, было достигнуто соглашение между сотрудниками GM Subsystems Manufacturing LLC.

Он отказался комментировать детали данного соглашения, сославшись на необходимость его ратификации.

Сообщается также, что необходимое соглашение было достигнуто за несколько часов до крайнего срока, установленного для начала забастовки.

Работники Subsystems отвечают за доставку деталей на линию. Они упорядочивают информацию по комплектующим и выполняют их поставку по мере необходимости.