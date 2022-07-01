Эрдоган: вступление Финляндии и Швеции в НАТО ещё не состоялось
Президент Турции Эрдоган предупредил, что Швеция и Финляндия ещё не вступили в ряды НАТО.
1 июня президент Турции Тайип Эрдоган публично заявил, что вступления в НАТО таких скандинавских государств как Финляндия и Швеция ещё не произошло. По мнению Эрдогана, данный процесс не будет быстрым.
Также Тайип Эрдоган сообщил, что Турция в одностороннем порядке заблокирует присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу, если они не станут выполнять взятые на себя перед Анкарой обязательства.
Накануне Турция, Финляндия и Швеция подписали исторический меморандум о вступлении данных скандинавских государств в НАТО в обмен на сотрудничество с Анкарой в области противодействия терроризму.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Эрдоган: вступление Финляндии и Швеции в НАТО ещё не состоялось
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