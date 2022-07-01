Японцы употребляют в пищу лопухи наряду с морепродуктами
В Стране восходящего солнца лопух выращивается в промышленных масштабах. Это связано с его большой пользой для здоровья.
Японцы не зря так уважают это растение. В нем содержится множество полезных веществ, в частности, микроэлементы магний, калий, кальций, фосфор, все витамины группы B, вода, белки, жиры и углеводы.
А еще 45 % инулина, являющегося прототипом инсулина. При употреблении в пищу корня лопуха поджелудочная ускоряет образование инсулина, что положительно сказывается на обмене веществ, особенно простых сахаров, и росте печеночного гликогена.
Если включить в свой рацион листья и корень лопуха, можно предохранить организм от развития сахарного диабета. А если уровень сахара в крови не в норме, то лопух поможет его нормировать.
Молодые листья растения вкусно употреблять в салатах. Лопух растет два года, и заготавливать его целебные коренья нужно в первый год жизни, так как после цветения растения корень становится пустым и гниет.
Опубликовано: Наталья Павлова
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