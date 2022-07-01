«Белпочта» вводит комиссию 15% за выдачу международных денежных переводов
Компания "Белпочта" сообщила о введении комиссии за выдачу денежных переводов, полученных из-за границы.
1 июля пресс-служба "Белпочты" сообщила о введении пятнадцатипроцентной комиссии за выдачу международных денежных переводов наличными или дома. Данная комиссия будет действовать уже 4 июля.
В организации предупредили, что нововведение не касается международных денежных переводов в социально значимых сферах, если платёж не носит коммерческий характер.
Регламент характера подобных некоммерческих платежей определён Совета лидеров правительств СНГ ещё 9 сентября 1994 года и действует до сих пор.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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