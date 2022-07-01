«Белпочта» вводит комиссию 15% за выдачу международных денежных переводов

Компания "Белпочта" сообщила о введении комиссии за выдачу денежных переводов, полученных из-за границы.

1 июля пресс-служба "Белпочты" сообщила о введении пятнадцатипроцентной комиссии за выдачу международных денежных переводов наличными или дома. Данная комиссия будет действовать уже 4 июля.

В организации предупредили, что нововведение не касается международных денежных переводов в социально значимых сферах, если платёж не носит коммерческий характер.

Регламент характера подобных некоммерческих платежей определён Совета лидеров правительств СНГ ещё 9 сентября 1994 года и действует до сих пор.