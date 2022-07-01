Каволи стал новым командующим силами НАТО в Европе

Американец Кристофер Каволи занял пост командующего военными силами НАТО в Европе.

1 июля в немецком Штутгарте состоялась церемония назначения американского генерала Кристофера Каволи на должность главнокомандующего Объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе.

Ранее, пришедший на смену генералу Тоду Уолтерсу, который на протяжении трёх лет отвечал за вооруженные силы НАТО в Европе, Каволи занимал должность командующего сухопутными силами США в Европе и Африке.

Примечательно, что военный деятель Кристофер Каволи является специалистом Вооруженных сил США по по вопросам России, в совершенстве владеет русским языком и научную степень российских и восточнославянских исследований.