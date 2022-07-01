Каволи стал новым командующим силами НАТО в Европе
Американец Кристофер Каволи занял пост командующего военными силами НАТО в Европе.
1 июля в немецком Штутгарте состоялась церемония назначения американского генерала Кристофера Каволи на должность главнокомандующего Объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе.
Ранее, пришедший на смену генералу Тоду Уолтерсу, который на протяжении трёх лет отвечал за вооруженные силы НАТО в Европе, Каволи занимал должность командующего сухопутными силами США в Европе и Африке.
Примечательно, что военный деятель Кристофер Каволи является специалистом Вооруженных сил США по по вопросам России, в совершенстве владеет русским языком и научную степень российских и восточнославянских исследований.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Киссинджер: Россия и Украина могут завершить конфликт лишь тремя путями
Сеть «Вкусно — и точка» показала свой первый рекламный ролик для ТВ
Глава МИД Болгарии ждет от руководства страны решения об отмене высылки 70 дипломатов РФ
Песков: МИД России рассматривает вопрос закрытия посольства в Болгарии
Зеленский рассказал, чем Украина заменит российский газ