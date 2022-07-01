Гризельда Бланко: единственная женщина-наркобаронесса на всю Бразилию

Гризельда Бланко уникальная женщина, которая занималась на протяжении долгих лет наркобизнесом. Данная группа была крайне жестокая, известно большое количество смертей в качестве наказания.

Гризельда Бланко еще в детском возрасте занялась преступной деятельностью. Еще в 9 лет она была продана родной бабушкой, ее несколько раз пытались насиловать. Сложно назвать такое детство легким. Несмотря на юный возраст она вскоре добилась успеха с началом продажи кокаина. Она была весьма закаленным человеком. Уличная смекалка и безжалостность просто не могла не удивить.

За свой непростой нрав и удачливость ее прозвали "Королева кокаина" и "Черная вдова".

Ранний поворот к преступлению

Гризельда Бланко Рестрепо является гражданкой Колумбии. Дата рождения - 15 февраля 1943 года. Мать никак не воспитала в девочке любовь к людям и много хороших качеств. В юности она познакомилась и вышла замуж за колумбийским Медельинским картелем, помогая продвигать колумбийский кокаин по всей территории Соединенных Штатов, в частности в Нью-Йорк, Майами и Южную Калифорнию.

Именно ее муж после своей смерти и передал весь свой бизнес, который она долгое время тянула.

"Королева кокаина"

Стоит отметить, что она была единственная наркобаронесса. Гризельда настолько добилась успеха, что она могла сравниться с Пабло Эскобар. Ей повезло в будущем выйти из этого опасного бизнеса. Но при этом обошлось без жертв. Сейчас она живет с взрослым сыном. Она постаралась дать своим детям лучшее образование и моральные качества, которые мечтала бы в своем детстве.