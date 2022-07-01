Крымский мост в дыму напугал соцсети, МЧС успокоило – ученья идут

Керченский мост сегодня стал сценой для широкомасштабных учений силовиков, картинки с места маневров переполошили соцсети.

Мост, окутанный белым дымом с нескольких сторон, вызвал тревогу и у автомобилистов.

Задымление было хорошо заметно даже на дальних подступах к Крымскому мосту, но как выяснилось, движение даже не перекрывали.

МЧС, полиция и военные отработали некоторые сценарии действий в случае нарушения безопасности эксплуатации моста.

Силовики в очередной раз  предупредили, что Крымский мост очень надежно защищен от любых атак.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 