Крымский мост в дыму напугал соцсети, МЧС успокоило – ученья идут
Керченский мост сегодня стал сценой для широкомасштабных учений силовиков, картинки с места маневров переполошили соцсети.
Мост, окутанный белым дымом с нескольких сторон, вызвал тревогу и у автомобилистов.
Задымление было хорошо заметно даже на дальних подступах к Крымскому мосту, но как выяснилось, движение даже не перекрывали.
МЧС, полиция и военные отработали некоторые сценарии действий в случае нарушения безопасности эксплуатации моста.
Силовики в очередной раз предупредили, что Крымский мост очень надежно защищен от любых атак.
Опубликовано: Тарас Медведев
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