Патологоанатом Юрий Рогов рассказал что происходит с телом после смерти

Про смерть мы стремимся знать все и даже больше, так чтобы происходит с телом, когда человек издает последний вздох?

Когда сердце перестает биться и кровь не может попасть в ваш мозг, примерно через 10 секунд вся мозговая активность прекращается. Это примерно тот момент, когда тебя официально будут считать мертвым. Во всяком случае, клинически. Какие же функции может делать тело после смерти?

Мышцы

Трупное окоченение вызывает сокращение мышц среди других неприятных побочных эффектов. Мышцы, как правило, сохраняют определенные рефлексы после смерти, которые не затрагивают мозг. Может вызвать спазмы, подергивания и даже движения, которые выглядят так, как будто они все еще живы.

Волосы и ногти

Это распространенное заблуждение, что после того, как вы умрете, ваши волосы и ногти продолжат расти. Хотя может показаться, что у мертвеца выросли волосы или ногти, на самом деле вы видите, что кожа теряет влагу и втягивается. Это не производство новых волос или ногтевой ткани.

Эрекция и семяизвержение

Предсмертная эрекция - возникает, когда человек умирает вертикально или лицом вниз. Да, это то, что происходит на самом деле. И кое-что, о чем мы хотели бы поскорее забыть.

Мозговая активность

Даже если ваше сердце перестанет биться и вы перестанете дышать, технически мозг может оставаться живым по крайней мере на несколько минут дольше. В эти последние мгновения мозг борется за питательные вещества и кислород, чтобы остаться в живых.

Пищеварительная система

Просто потому, что вы мертвы, это не значит, что бактерии в вашем кишечнике умрут вместе с вами. Нет. Он остается живым и здоровым, часто разъедая слизистую оболочку нашего кишечника, выделяя больше этого гнилостного газа и своевременно покидая наш труп.

Рост кожи

Клетки кожи могут оставаться “живыми” в течение нескольких дней после смерти. Поскольку эти клетки расположены снаружи вашего тела, они способны поглощать кислород посредством осмоса.

Мочеиспускание

Та же часть нашего мозга, которая регулирует сердцебиение и дыхание, также контролирует мочеиспускание. Правильно, мочиться - это не добровольная функция. Итак, когда наш мозг умирает, наши мышцы расслабляются, и мочевой сфинктер открывается, заставляя людей мочиться после смерти.

Изгнание кала

Организм стремится выводить шлаки в условиях стресса. После того, как тело умирает, газ, образующийся внутри тела, выталкивает все, что осталось в толстой кишке, наружу. Это может произойти даже через несколько часов после смерти. К сожалению, это одна из последних вещей, которые мы делаем в жизни.

Рождение ребенка

В редких случаях, когда женщины умирали во время беременности, иногда внутри их тела скапливались газы, и плод изгонялся. В свое время термин “рождение в гробу” был придуман еще до того, как стали использоваться быстрые похороны и надлежащие методы бальзамирования.