Bloomberg: новый пакет санкций ЕС разрешит Литве транзит в Калининград
Издание Bloomberg сообщает, что новый санкционный пакет Евросоюза против России разрешит Вильнюсу осуществлять транзит в Калининградскую область.
1 июля американская газета Bloomberg сообщила, что администрация стран Евросоюза коллективно разрабатывает новый антироссийский санкционный пакет, который будет представлен широкой общественности в скором времени.
По данным Bloomberg, новые санкции ЕС против России отрегулируют механизм товарных грузов из Литвы в Калининград, уточнив правила их провоза.
Днём ранее Александр Лукашенко заявил, что у России и Беларуси достаточно инструментов, чтобы возобновить транзит в Калининград без военных действий в отношении Литвы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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