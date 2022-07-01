Bloomberg: новый пакет санкций ЕС разрешит Литве транзит в Калининград

Издание Bloomberg сообщает, что новый санкционный пакет Евросоюза против России разрешит Вильнюсу осуществлять транзит в Калининградскую область.

1 июля американская газета Bloomberg сообщила, что администрация стран Евросоюза коллективно разрабатывает новый антироссийский санкционный пакет, который будет представлен широкой общественности в скором времени.

По данным Bloomberg, новые санкции ЕС против России отрегулируют механизм товарных грузов из Литвы в Калининград, уточнив правила их провоза.

Днём ранее Александр Лукашенко заявил, что у России и Беларуси достаточно инструментов, чтобы возобновить транзит в Калининград без военных действий в отношении Литвы.