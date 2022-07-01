Аксёнов: задымление на Крымском мосту не связано с ракетным ударом армии Украины

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о причинах, по которым над Крымским мостом виднеется значительное задымление.

1 июля председатель правительства Крыма Сергей Аксёнов поспешил успокоить граждан, которые увидели большие столбы дыма над Крымским мосту во время отдыха на пляже.

По данным Аксёнова, Крымский мост не был обстрелян ракетами армии Украины, а виднеющийся рядом с ним дым является результатом учений ВС РФ и сотрудников МЧС, отрабатывающих создание дымовой завесы.

Примечательно, что ранее глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские войска намереваются атаковать Крымский мост ракетами.