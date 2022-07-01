Деликатесный сорняк со вкусом устриц: почему козлобородник полезен для здоровья

Еще задолго до появления картофеля наши предки широко употребляли это растение в пищу.

Козлобородник имеет еще ряд названий: "козья борода", белый корень, овощная устрица, зимняя спаржа, чертова борода, гигантский одуванчик и другие.

Растет он даже в городе. Семена созревают в пушистом шарике и переносятся по воздуху на парашютике.

Он действительно похож на одуванчик, только очень большой.

В нижней части цветка имеется множество мелких корешков, которые внешне ассоциируются с козлиной бородкой.

Сам цветок раскрывается рано утром, а уже к полудню закрывается. Листья его похожи на листья овса, а корень напоминает собой петрушку и в вареном виде по вкусу очень похож на устрицу.

В старину в пищу употребляли все части растения. Листья использовали для приготовления салатов, а корень отваривали, делали из него супы, пюре, салаты.

Это растение не только очень вкусное, но и очень полезное для организма. В нем много микроэлементов и витаминов.

В Европе он до сих пор считается деликатесным продуктом. А у нас о его пользе уже подзабыли.

Между тем и огородный, и полевой, и луговой козлобородник можно употреблять в пищу. Его гибридные семена под названием "Овсяный корень" продаются в специализированных магазинах, их можно посеять на своем огороде.