Байдена обвинили в заключении «сделки с дьяволом»

Менее чем через неделю после отмены Верховным судом конституционного права на аборты Джо Байден дал согласие на назначение республиканца на пожизненную должность федерального судьи в Кентукки.

Речь идет о Чаде Мередите, адвокате, который выступает против абортов. Кандидат в Сенат США от Демократической партии Чарльз Букер написал в Твиттере, что «президент снова заключает сделку с дьяволом».

Такое решение Букер назвал пощечиной в то время, когда идет борьба за защиту прав человека. Член Палаты представителей Джон Ярмут также назвал выдвижение кандидатуры Мередита огромной ошибкой.

Ярмут недоумевает, как президент-демократ мог выбрать такого человека для заполнения федеральной вакансии. Он отмечает, что это назначение плохо не только из-за позиции Мередита по абортам.

По словам Ярмута, этот адвокат, будучи главным юристконсультом, помог бывшему губернатору Кентукки Мэтту Бевину вынести сотни спорных помилований в конце его срока. Это вызвало серьезное возмущение.

Губернатор Энди Бешир заявил, что его команде сообщили о намерении Байдена выдвинуть Мередита, и все они категорически против такого решения.

Ярмут сообщил журналистам, что Байден собирался выдвинуть кандидатуру Мередита из-за секретной сделки с Митчем МакКоннеллом якобы в обмен на отсутствие возражений последнего против федеральных кандидатов из администрации Байдена.

Ранее МакКоннелл заблокировал кандидатуры двух юристов, рекомендованных Ярмутом на должности прокуроров США.