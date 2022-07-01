Сироп из топинамбура: вкусно, полезно, ароматно

Этот продукт - отличный заменитель сахара. В нем сохраняются все витамины и полезные вещества.

Впервые это растение попало на наш континент в начале 17 века из Америки, где его выращивали индейские племена.

Эти клубни быстро нашли признание в народе благодаря сладковатому вкусу, придаваемому им фруктантами.

Сироп из топинамбура - полезный и правильный подсластитель: он почти не содержит жиров и белков, но содержит очень много полезных веществ и подходит для людей, которым запрещено употреблять в пищу сахар.

Приготовить такой продукт несложно. Нужно выдавить из клубней топинамбура сок, нагреть его до температуры кипения и держать примерно 20 минут на плите в режиме средней интенсивности нагрева.

На 10-й минуте варки можно добавить сок лимона. А на 20-й минуте сироп загустеет и поменяет цвет на янтарный.

Главное - не передержать продукт на огне, так как он может загустеть до состояния карамели.

По вкусу он очень напоминает цветочный мед и содержит магний, кальций, железо, витамины А, В, С, Е, органические кислоты - янтарную, яблочную и лимонную.