Криптокоролева вошла в ТОП-10 самых разыскиваемых ФБР беглецов

ФБР добавило в свой список 10 самых разыскиваемых беглецов Ружу Игнатову, которую называют криптокоролевой.

Предполагается, что она выманила у инвесторов более 4 млрд долларов через криптовалютную компанию OneCoin, которую помогла основать в2014 году.

42-летняя Игнатова попала также в аналогичный список Европола. По словам помощника директора ФБР Майкла Дрисколла, такие списки являются важным инструментом с точки зрения помощи общественности в поимке беглецов.

Юрист из Болгарии Ружа Игнатова создала криптовалюту, которая может конкурировать с биткоином. По данным ФБР, она делала ложные заявления для привлечения инвестиций и продвигала OneCoin с помощью многоуровневой маркетинговой стратегии.

Компания OneCoin утверждала, что располагает частным блокчейном, не поддающимся проверке. Стоимость криптовалюты определялась не рыночным спросом, а самой компанией.

В ФБР говорят, что Игнатова убедила инвесторов передать ей миллиарды долларов на волне шумихи вокруг криптовалют.

В 2017 году был выдан ордер на ее арест, но она исчезла. Есть информация, что криптокоролева отправилась из Софии в греческие Афины, и после этого ее никто не видел.

Следователи считают, что Игнатовой могли передать информацию о том, что в отношении нее ведется расследование. Она стала единственной женщиной в списке десяти самых разыскиваемых ФБР беглецов.