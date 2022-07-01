Forbes: армия России на острове Змеиный понесла потери техникой в $1 млрд
По данным агентства Forbes, отступлению армии России с острова Змеиный предшествовали её большие потери военной техники.
Американское новостное агентство Forbes утверждает, что российские войска потеряли на острове Змеиный и в прибрежных водах потеряла техники на сумму в 1 миллиард долларов.
К потерянным возле острова Змеиный Forbes отнесли ракетный крейсер "Москва", ЗРК "Тор", комплекс "Панцирь С1", буксир "Василий Бех", и радиолокационное оборудование.
Также ВС РФ на Змеином потеряли вертолёт Ми-8, катеры "Раптор", ЗРК "Стрела-10" и многочисленные потери укреплений вместе с живой силой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Киссинджер: Россия и Украина могут завершить конфликт лишь тремя путями
Московский вуз переименован в честь Владимира Жириновского
Глава МИД Болгарии ждет от руководства страны решения об отмене высылки 70 дипломатов РФ
Путин: давление Запада подталкивает РФ и Беларусь к ускоренному объединению
Зеленский рассказал, чем Украина заменит российский газ