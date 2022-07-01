Канадский рок-музыкант  Рэнди Бахман нашел в Японии свою гитару, украденную 46 лет назад в Торонто

Музыкант The Guess Who, автор хита «Американская женщина», отправился в Токио, чтобы вернуть свой инструмент, украденный из отеля в Торонто в 1976 году.

Мы не забываем первую любовь, гласит пословица и канадский рокер Рэнди Бахман, воссоединившийся в пятницу в Японии с любимой гитарой, украденной у него 46 лет назад.

Автор вместе со своей своей группой The Guess Who отправился в Токио на встречу с «Гретч», так он назвал свою гитару, которую украли у него в отеле в Торонто в 1976 году.

«Я был опустошен», — рассказал 78-летний музыкант в интервью AFP.

«С этой гитарой я написал много песен, которые разошлись миллионными тиражами (...) Похоже, она была волшебной. И когда он внезапно исчезла, исчезло и волшебство».

Рок-музыкант купил эту модель 6120 Chet Atkins оранжевого цвета когда ему было 19 лет за четыреста долларов. Нужную сумму он собрал в поте лица, получая мелочь за стрижку газонов и мойку машин. Музыкант давно мечтал об этой гитаре, часами любуясь ею в витрине магазина в Виннипеге в начале 1960-х вместе со своим другом-музыкантом Нилом Янгом.

Инструмент, который он в качестве меры предосторожности приковал цепью в отелях, где он останавливался во время гастролей своей группы, был украден у него, когда он ненадолго доверил его водителю.

Свою «Гретч» Бахман нашел благодаря своему поклоннику и соотечественнику Уильяму Лонгу. Мужчина пересмотрел тысячи изображений в Интернете, пока в 2020 году не идентифицировал инструмент благодаря определенному местоположению сучка в дереве.

Детектив-любитель отследил гитару с веб-сайта музыкального магазина в Токио до момента его покупки японским музыкантом по имени Такеши и заметил, как он играет на ней в видео, размещенном на YouTube в 2019 году.

Потребовалось дождаться улучшения ситуации с короной, чтобы Рэнди Бахман смог приехать в Японию лично, чтобы предложить Такеши идентичную гитару и вернуть свою «любовь юности».

«У кого бы она ни была, он, должно быть, полюбил ее так же сильно, как и я, потому что на инструменте нет ни модификаций, ни ремонта», — прокомментировал счастливую встречу Бахман.

Два музыканта отпраздновали этот момент на сцене посольства Канады в Токио, исполнив песню «American Woman», также известную благодаря каверу Ленни Кравица в 1999 году.