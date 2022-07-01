У Китая теперь есть полная карта Марса

Китайская беспилотная миссия Tianwen-1 получила снимки, покрывающие всю поверхность Марса. Это позволил составить полную карту красной планеты.

Китайское национальное космическое управление (CNSA) сообщило, что орбитальный аппарат вместе с роботизированным вездеходом Zhurong успешно выполнили все поставленные задачи.

Миссия была запущена в июле 2020 года для проведения научного исследования геологии поверхности и внутренней структуры Марса.

Орбитальный аппарат прибыл на планету в феврале 2021 года. Предварительно были проведены ее исследования из космоса.

В мае 2021 года на поверхности был развернут марсоход. За 706 дней Tianwen-1 1344 раза облетел вокруг Марма, фотографируя ее. В это время Zhurong собирал данные на поверхности.

Миссия передала на Землю около 1040 гигабайт визуальной информации среднего разрешения, охватив всю марсианскую поверхность.

Среди снимков – фото Южного полюса Марса, где сосредоточены практически все водные ресурсы планеты.

Исходя из этих данных, всего 700 млн лет назад на Марсе могла быть вода. Это значительно позже, чем ранее полагали ученые.

Обнаружение подземных вод имеет большое значение для установления возможности использования планеты для жизни и продолжения исследований.

Аппарат сфотографировал каньон Valles Marineris, ударные кратеры Arabia Terra на севере Марса, кратер Maunder, вулкан Ascraeus Mons в районе Фарсис.