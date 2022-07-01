В МВФ рассказали, что происходит с долларом США и китайским юанем

Согласно новому отчету Международного валютного фонда, доллар сохранил доминирующее положение и остался самой распространенной резервной валютой в мире в 2022 году.

В общих распределенных резервах доля доллара составила 59%. На долю китайского юаня пришлось 2,9%, что на 0,1% больше, чем в четвертом квартале прошлого года. Показатель британского фунта – 5% против 4,7% годом ранее.

Доля евро снизилась с 20,6% до 20%, японской иены – с 5,9% в прошлом году до 5,4% сейчас.

Эксперты объясняют, что американскому доллару удалось удержаться за счет заморозки Западом российских валютных запасов после начала вторжения в Украину.

Из-за повышения ставок Федеральной резервной системой США доходность облигаций показала стремительный рост. Это сделало доллар более привлекательным для инвесторов.

В начале этого года доллар США достиг максимума за 20 лет по отношению к индексу мировых валют. При этом Китай пытается подорвать мировое господство американской валюты.

Недавно Народный банк Китая объявил о создании резерва в юанях совместно с Банком международных расчетов и еще пятью странами.

Все больше стран используют юань в международной торговле. Например, крупнейший производитель цемента в Индии покупает партии российского угля за юани.