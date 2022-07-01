Пугачева отдыхает в Юрмале, с младшими детьми, но без Галкина
В феврале нынешнего года звездная пара переехала в Израиль и до недавнего жила на вилле в Кесарии.
Поклонники заметили Примадонну на отдыхе в Юрмале. 73-летняя Алла Пугачева вместе с младшими детьми прогуливалась вдоль пляжа в легком летнем спортивном костюме.
При этом наблюдательные граждане отметили, что Максим Галкин в данный момент на гастролях, он ездит с концертами по горадам Израиля. У него будут концерты и в Латвии, но не скоро: артист анонсировал выступление 4 августа.
Как напоминает СтарХит, ранее артистка признавалась, что Юрмала ей очень нравится, у нее здесь много друзей. Максим и Алла приезжают сюда на протяжении многих лет. Как известно, у них есть на Балтике и собственная недвижимость.
Поклонники задаются вопросом - быть может, чета решила перебраться на постоянное место жительства в Латвию? Однако ответа на этот воспрос пока нет.
Известно только, что у Лизы и Гарри сейчас летние каникулы, по окончании которых Пугачева собиралась вернуться в Россию.
Издание напоминает, что после отъезда из Москвы патриотично настроенные граждане вылили на Пугачеву и Галкина негатив. Они считают, что знаменитости бросили страну в непростой период. Максим в ответ критикует политическую ситуацию в РФ, а также некоторых телеведущих.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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