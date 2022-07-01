Эксперты спорят, нужно ли запрещать электронные сигареты и продукты для вейпинга
Недавно FDA после длительной проверки потребовало от одной из крупнейших компаний в индустрии вейпинга Juul прекратить продажу ее продукции.
Электронные сигареты могут быть более безопасной альтернативой курению. Они позволяют удовлетворять потребность в никотине без вдыхания токсичных химических веществ, содержащихся в обычных сигаретах.
Однако данная отрасль попала под пристальное внимание общественности из-за всплеска вейпинга среди подростков.
Несмотря на запрет для Juul, FDA разрешает другим компаниям продавать аналогичную продукцию. Но компания выиграла спор в суде, и ее товары пока остаются на полках магазинов.
Реакция на попытку запрета оказалась неоднозначной. С одной стороны, Juul сыграла важную роль в нынешнем увлечении вейпинга, и ее уход с рынка может помочь снизить количество детей, пристрастившихся к курению.
С другой стороны, нет никакого смысла запрещать продукцию одной компании, когда доступно множество ее аналогов.
Есть мнение, что отказ от вейпинга подрывает цель по снижению смертности от курения. Электронные сигареты менее опасны, чем обычные.
Это значит, что меньше курильщиков будет переходить на сравнительно безопасную альтернативу.
Опубликовано: Светлана Репина
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