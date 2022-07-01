Путин: давление Запада подталкивает РФ и Беларусь к ускоренному объединению

Владимир Путин рассказал о влиянии западного давления в адрес России и Беларуси на объединение этих стран в Союзное государство.

1 июня Владимир Путин сообщил, что санкции западных государств в адрес России и Беларуси стали катализатором становления Союзного государства с центрами в Минске и Москве.

"Беспрецедентное политическое и социальное давление со стороны так называемого коллективного Запада подталкивает нас к ускорению процесса объединения", - констатировал Путин.

По мнению российского президента, сейчас Россия и Беларусь нуждаются налаживании синхронного производства продукции для уменьшения последствий от западных санкций.