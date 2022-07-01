Путин: давление Запада подталкивает РФ и Беларусь к ускоренному объединению
Владимир Путин рассказал о влиянии западного давления в адрес России и Беларуси на объединение этих стран в Союзное государство.
1 июня Владимир Путин сообщил, что санкции западных государств в адрес России и Беларуси стали катализатором становления Союзного государства с центрами в Минске и Москве.
"Беспрецедентное политическое и социальное давление со стороны так называемого коллективного Запада подталкивает нас к ускорению процесса объединения", - констатировал Путин.
По мнению российского президента, сейчас Россия и Беларусь нуждаются налаживании синхронного производства продукции для уменьшения последствий от западных санкций.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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