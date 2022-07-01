Диетологи назвали 5 неожиданных эффектов от употребления помидоров

Помидор имеет не только великолепный вкус, но и множество полезных свойств. Они содержат витамины и полезные вещества, оказывают положительное влияние на здоровье человека.

Доктор медицинских наук Елена Паравантес говорит, что в помидорах есть особые антиоксиданты. Они защищают кожу от солнечных ожогов, а также от риска онкологических заболеваний, вызванных ультрафиолетовым излучением.

Помидоры улучшают настроение и помогают бороться с депрессией. Эксперты не могут точно сказать, какие именно вещества дают такой эффект, но подозревают, что так действует на организм ликопин.

Но помидоры могут принести и вред. Например, у людей с кислотным рефлюксом они вызывают изжогу, вздутие живота, расстройство желудка.

В помидорах много яблочной и лимонной кислоты, поэтому они повышают кислотность и увеличивают выработку желудочного сока.

Томаты помогают организму лучше усваивать железо – минерал, который играет ключевую роль в образовании гемоглобина и доставке кислорода ко всем клеткам тела.

Помидоры содержат большое количество витамина С, поэтому способствуют укреплению иммунитета.

У этого витамина есть еще одно важное свойство. Он необходим для производства белка коллагена, который способствует ускоренному заживлению ран.