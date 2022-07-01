3000 единиц багажа пассажиров авиакомпании Lufthansa застряли в Мюнхене

Владельцы 3000 чемоданов все еще ждут свой багаж через неделю после остановки в аэропорту Мюнхена.

В пятницу Lufthansa заявила: «Это правда, что с прошлых выходных в Мюнхене хранится около 3000 единиц багажа».

Из-за грозы и ограничений управления воздушным движением транзитные пассажиры иногда не успевали на стыковочный рейс.

Это коснулось пассажиров европейских стыковочных рейсов и внутренних рейсов, которые были перебронированы в поездах.

Однако половина из этих 3000 чемоданов на самом деле предназначалась для других аэропортов Германии.

Их временно складируют в Мюнхене, чтобы разгрузить другие немецкие аэропорты, которые больше не могут выполнять свою работу из-за нехватки персонала.

«Мы приносим свои извинения нашим гостям и круглосуточно работаем над тем, чтобы доставить вам ваш багаж», — заявили в Lufthansa.