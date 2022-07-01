Разин не простил Борисовой, с которой раньше дружил, обвинений в смерти Шатунова

Андрей Разин очень обижен на Дану Борисову из-за того, что та обвинила его в причастности в смерти Юрия Шатунова.

Продюсеру "Ласкового мая" Андрею Разину сегодня не позавидуешь. Армия поклонников Юрия Шатунова, знаменитости обвиняют его в том, что довёл музыканта до смерти бесконечными судебными разбирательствами за авторские права на хиты группы.

Разин проклял ведущую Дану Борисову, с которой недавно дружил. Поступок Разина был спровоцирован тем, что звезда экрана позволила себе обвинить продюсера в причастности к безвременной кончине экс-солиста легендарного коллектива. От подруги такого удара знаменитость явно не ожидал.

Борисова пребывала в шоке, узнав о кончине 48-летнего Шатунова. Тысячи фанатов, другие звезды, близкие певца после трагедии винят Разина за то, что тот замучил Шатунова судами Из-за тяжб певец постоянно пребывал в стрессе, а сердце не выдержало. Борисова согласилась с этой точкой зрения.

Обида наполнила сердце продюсера не только из-за её высказываний, но и по той причине, что Разин не раз помогал теледиве. В сочинской гостинице продюсера имеются апартаменты Шатунова, куда Разин лично приглашал Борисову отдыхать с дочерью Полиной на все лето.

Разин назвал меня неблагодарной наркошей и проклял. А все из-за чего? Я же с ним дружила. Мы не раз приезжали к Разину, но уже жили в обычном номере. Разин был с нами очень любезен, жарил яичницу на завтрак, отправлял машину к аэропорту. Я говорила, что благодарна ему. Но, когда произошла трагедия, я не сдержалась и сказала, мол, Андрей затравил Юру судами. Видимо, Разин увидел где-то мои слова.

Ссора с приятелем не заставила Борисову поменять мнение. Она уверена, что здоровье внезапно скончавшегося певца подорвали судебные тяжбы с продюсером.