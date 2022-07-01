Эрдоган отказывается встречаться с премьер-министром Греции, пока тот не возьмет себя в руки

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не будет встречаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, пока тот не возьмет себя в руки.

Турция и Греция являются историческими соперниками и расходятся во мнениях по многим вопросам. Это касается морских границ, углеводородных ресурсов в Средиземном море, статуса островов в Эгейском море, этнического раскола Кипра.

После того, как греческий премьер лоббировал отказ США о передаче Турции истребителей F-16 в Конгресе США, Эрдоган сказал, что Мицотакис для него больше не существует.

Все это происходило на фоне взаимного обмена обвинениями в нарушении воздушного пространства.

Мицотакис во время выступления на саммите НАТО в Мадриде заявил, что Греция открыта для диалога с Турцией. Он также отметил, что не собирается участвовать в «диалоге личных с столкновений» с Эрдоганом.

При этом Мицотакис уточнил, что Греция при каждой возможности будет продолжать поднимать вопросы турецкой агрессии в рамках Евросоюза.

Премьер подчеркнул, что Греция создает собственные союзы и рассчитывает на поддержку союзников по национальным вопросам.

У Эрдогана вызвал возмущение отказ Мицотакиса обсуждать двусторонние вопросы без участия третьих сторон.

Премьер-министр Греции сообщил, что его страна направила в США официальный запрос на покупку 20 истребителей F-35 и рассматривает возможность закупки второй партии из-за напряженности в отношениях с Анкарой.