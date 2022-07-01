Девушка лишилась ноги после нападения акулы на пляже Флориды
На Китон-Бич на северо-западе Флориды акула напала на девушку, которая плавала рядом с островом Грасси.
Один из членов семьи девушки прыгнул в воду, чтобы спасти ее. Это позволило ей освободиться. Для лечения травм пострадавшая была доставлена в местную больницу.
Шериф округа Тейлор Уэйн Пэджетт сообщил журналистам, что девушке сделали операцию. Она потеряла ногу, но врачам удалось сохранить ей жизнь.
Около 40% неспровоцированных укусов акул во всем мире приходится на Флориду. В прошлом году во Флориде зарегистрировано 28 нападений.
Еще 19 случаев произошло в других регионах США и 26 – за пределами страны. Таким образом, на Флориду приходится 60% нападений акул в Соединенных Штатах.
Пока неизвестно, какая именно акула напала на девушку. По словам свидетелей, в длину она была чуть менее 3 м.
Офис шерифа напоминает, что пловцам необходимо быть бдительными и соблюдать осторожность.
Самые главные правила – не заходить в воду в одиночестве, не плавать рядом с большими стаями рыб и рыбаками, избегать беспорядочных движений в воде и песчаных отмелей, где любят собираться акулы.
Между тем в 2021 году количество нападений акул увеличилось по всему миру. До этого показатель снижался в течение трех лет.
Опубликовано: Светлана Репина
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