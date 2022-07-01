Девушка лишилась ноги после нападения акулы на пляже Флориды

На Китон-Бич на северо-западе Флориды акула напала на девушку, которая плавала рядом с островом Грасси.

Один из членов семьи девушки прыгнул в воду, чтобы спасти ее. Это позволило ей освободиться. Для лечения травм пострадавшая была доставлена в местную больницу.

Шериф округа Тейлор Уэйн Пэджетт сообщил журналистам, что девушке сделали операцию. Она потеряла ногу, но врачам удалось сохранить ей жизнь.

Около 40% неспровоцированных укусов акул во всем мире приходится на Флориду. В прошлом году во Флориде зарегистрировано 28 нападений.

Еще 19 случаев произошло в других регионах США и 26 – за пределами страны. Таким образом, на Флориду приходится 60% нападений акул в Соединенных Штатах.

Пока неизвестно, какая именно акула напала на девушку. По словам свидетелей, в длину она была чуть менее 3 м.

Офис шерифа напоминает, что пловцам необходимо быть бдительными и соблюдать осторожность.

Самые главные правила – не заходить в воду в одиночестве, не плавать рядом с большими стаями рыб и рыбаками, избегать беспорядочных движений в воде и песчаных отмелей, где любят собираться акулы.

Между тем в 2021 году количество нападений акул увеличилось по всему миру. До этого показатель снижался в течение трех лет.