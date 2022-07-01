Китайские авиакомпании закупили около 300 самолетов Airbus

Крупнейший в мире производитель самолетов Airbus продал Китаю почти 300 пассажирских самолетов за один день.

Производитель и авиакомпании China Southern, China Eastern, Air China и Shenzhen Airlines объявили в пятницу об оптовых заказах в общей сложности на 292 среднемагистральных самолета семейства A320neo. Группа Dax снова выиграла у своего конкурента Boeing из США.

Последние крупные заказы для Airbus поступили всего за несколько недель до авиасалона в Фарнборо в Великобритании, где производители самолетов традиционно соревнуются за крупные заказы.

China Eastern Airlines объявила о заказе 100 самолетов A320neo. Air China заказывает 64 самолета этой серии, а ее дочерняя компания Shenzhen Airlines заказывает еще 32. China Southern Airlines ранее объявила о покупке 96 самолетов A320neo. Компания также хочет арендовать больше машин.

Согласно прайс-листу, китайские заказы с пятницы имеют общую стоимость более 37 миллиардов долларов США. Однако при заказе самолетов распространены большие скидки. Сама China Southern Airlines указала в уведомлении, что реальная цена ниже.

Сделки являются первыми крупными заказами самолетов из Китая примерно за три года. Airbus и Boeing уже много лет борются за доминирование на рынке авиаперевозок в самой густонаселенной стране мира. Воздушное движение там по-прежнему сильно страдает из-за жестких ограничений, наложенных пандемией короны. Однако востребованные типы самолетов, такие как Airbus A320neo, приходится заказывать на несколько лет вперед, так как портфели заказов производителей в этом сегменте переполнены.

Самолеты, заказанные для China Southern, должны быть доставлены в период с 2024 по 2027 год, и компания также хочет взять в лизинг 19 машин этой серии. Air China ожидает свои новые самолеты в 2023–2027 годах, Shenzhen Airlines — в 2024–2026 годах.

Китайские южные авиалинии были крупнейшим клиентом Boeing в стране, но в их парке также есть много самолетов Airbus. Однако в мае компания исключила более 100 заказов на среднемагистральные самолеты Boeing 737 Max из своего краткосрочного планирования флота. В качестве причины компания назвала неопределенность в отношении поставок.

Airbus и Boeing значительно сократили производство самолетов из-за пандемии коронавируса. Кроме того, Boeing снова разрешили поставлять свои самолеты 737 Max только с осени 2020 года, когда США сняли запрет на полеты этого типа после аварий. С тех пор Boeing постепеннно наращивает производство этой серии до 31 самолета в месяц.

Airbus уже значительно продвинулся вперед с семейством моделей A320neo. Ожидается, что с нынешних 45 - 50 машин производство увеличится до 65 единиц в месяц к 2023 году. К середине десятилетия глава Airbus Гийом Фори поставил перед собой цель установить рекордное производство 75 самолетов в месяц.