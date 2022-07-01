Ученые рассказали, какую опасность может таить слишком теплая вода в водоеме

С наступлением жары люди ищут спасения возле озер, но иногда вместе с желанной прохладой от купания получают проблемы со здоровьем.

Летняя жара заставляет людей искать прохладу близ водоемов. Однако надо знать, что теплая вода может таить в себе опасность. Чем рискуют отдыхающие на природе и как защититься от возможной опасности?

Кишечные инфекции

Повышенная температура - важный показатель возможного теплового загрязнения озера или речки. Подогретая вода может негативно влиять на биологические процессы, а также находящиеся в водоеме разные организмы, сообщают ученые Крымского федерального университета им. Вернадского.

В ней может быстро начинается процесс бурного развития одноклеточных водорослей. Их колонии, в свою очередь, снижают концентрацию кислорода в воде, и повышают содержание фосфора и азота.

Такие показатели ухудшают условия жизни многих водных организмов. К примеру, та же рыба гибнет, заражая воду токсинами еще больше. В итоге, искупавшись в таком водоеме, человек может подхватить кишечную инфекцию, дизентерию, а то и гепатит А.

Инфекции от животных

В жаркую погоду водоемы привлекают повышенное внимание животных и птиц. При этом многие водоплавающие птицы добавляют опасности из-за паразитов в их организмах.

Личинки паразитов в теплой стоячей воде не только не погибают, а, наоборот, - увеличивают жизнеспособность. И, попадая на кожу человека, вызывают как минимум покраснение и сыпь.

А высокая концентрация подобного возбудителя в воде способна спровоцировать церкариоз — острое паразитарное заболевание. которое заставляет мучиться от сильного зуда, а также высокой температуры до двух недель.

Последствиями водных процедур в теплой стоячей воде могут стать цистит, лептоспироз, сальмонеллез. Известны даже истории с массовыми инфекционными заболеваниями людей холерой и брюшным тифом.

Аллергия на сельзозяды

Страдают от летнего зноя не только люди и животные, а и растения. При высоких температурах злаковые и корнеплоды обильно орошаются, при этом грунтовые воды могут стекать в близлежащий водоем.

И вода в таких случаях может получить химическое загрязнение. В результате купание в водоеме может привести к аллергическим реакциям, заболеваниям внутренних органов, проблемам с кожей.

Чтобы обезопасить себя, в стоячих водах желательно не купаться. В крайнем случае - не допускать того, чтобы вода попала в рот, нос или глаза.