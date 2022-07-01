Пятеро друзей вот уже 40 лет фотографируются на озере в одних и тех же позах
Многие люди уверены, что лучшее чувство на свете — это знать, что у тебя есть друзья, на которых можно положиться.
Именно поэтому сердца пользователей интернета тронула история пятерых приятелей, которые не только дружат в течение нескольких десятилетий, но и готовы это доказать удивительными совместными фотографиями.
Начиная с 1982 года, Джон Уордлоу, Марк-Румер Клири, Даллас Берни, Джон Молони и Джон Диксон делают групповое фото, снимаясь в одних и тех же позах.
Кроме того, мужчины каждый раз фотографируются на одном и том же месте — озере Копко, которое находится на границе Калифорнии и Орегона (США).
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Именно поэтому сердца пользователей интернета тронула история пятерых приятелей, которые не только дружат в течение нескольких десятилетий, но и готовы это доказать удивительными совместными фотографиями.
Начиная с 1982 года, Джон Уордлоу, Марк-Румер Клири, Даллас Берни, Джон Молони и Джон Диксон делают групповое фото, снимаясь в одних и тех же позах.
Кроме того, мужчины каждый раз фотографируются на одном и том же месте — озере Копко, которое находится на границе Калифорнии и Орегона (США).
Опубликовано: Антон Райт
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