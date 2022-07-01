Аналитики рассказали, что будет дальше с российским рублем

В июле финансовые аналитики ожидают роста российского рынка акций по индексу Мосбиржи. Прогнозируется также снижение курса российской валюты к доллару США и к евро.

Рост индекса Мосбиржи прогнозируется на уровне 0,97% до 2226,25 пункта. По мнению экспертов, падение РТС составит 2,09% до 1316,87 пункта в связи с ростом курса американской валюты к рублю.

Вместе с тем ожидается рост курса доллара до 55,17 рублей, т.е. на 3,72 рубля. Евро может подорожать на 4,19 рубля до 57,88 рубля.

Виктор Григорьев из банка «Санкт-Петербург» говорит, что на курс рубля повлияют данные о мерах правительства по сдерживанию роста национальной валюты. Вероятно, речь идет о валютных интервенциях с использованием дружественных валют.

Из-за импортных ограничений спрос на валюту не будет высоким, и курс доллара может опуститься ниже 50 рублей.

Андрей Манько из РИА «Рейтинг» отмечает, что рубль может укрепиться до 49 рублей за доллар. Представитель УК «Регион Эссет» Валерий Вайсберг считает, что на фоне сокращения экспорта газа в Европу продажи валютной выручки будут падать.

По словам Андрея Верникова из ИГ «Универ Капитал», доллар вполне может вырасти до 55-56 рублей.

Елена Кожухова из ИК «Велес Капитал» считает, что иностранная валюта не будет пользоваться высоким спросом, и это защитит рубль от значительного обесценивания.

Андрей Кочетков из «Открытия Инвестиции» полагает, что в июле могут смягчиться меры валютного контроля для граждан.