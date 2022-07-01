Тыква, кабачок или огурец: чем примечательна лагенария "Гусь в яблоках"

Странное название вполне себя оправдывает: растение действительно напоминает гуся с вытянутой шеей и пестрой раскраской в крапинку.

Овощ можно использовать в декоративных целях, из него делают вазы, сувениры, музыкальные инструменты, посуду и, конечно же, готовят много вкусных блюд.

Овощ, кабачок или огурец

Действительно, вопрос такой вполне понятен, ведь по вкусу и цвету оно похоже на кабачок, листики - как у тыквы, и на начальной стадии роста овощ сильно смахивает на огурец.

И тем не менее, "гусь в яблоках" - это необычная лиана из рода тыквенных, пришедшая из стран Азии.

Ползучая лиана лагенария быстро растет, за несколько месяцев образует длинные плети, которые полностью оплетают опору.

Урожай бывает самой разной формы, отдельные разновидности напоминают гусей с вытянутыми шеями в крапинку - отсюда и "гусь в яблоках".

Выращивать лагенарию не сложнее, чем обычные тыквы или кабачки. Это неприхотливый сорт тыквенных, растет практически на любых почвах, кроме заболоченных мест.

Семена высаживают на рассаду в конце апреля, предварительно замачивая. Прорастать семена должны в теплой почве при t 25-30 градусов.

В открытый грунт рассада переносится в июне.

Не любит "гусь" открытых ветреных участков и лучше всего растет возле забора, дома или сарая. Тыкве не нужна отдельная грядка, посадить ее можно вместе с картофелем или бобовыми.

Чтобы плоды выросли крупными, растение нужно подкармливать перегноем перед высадкой и минеральными составами с осени.

В течение всего сезона хорошо не помешает "побаловать" тыкву птичьим пометом или древесной золой.

Лагенария долго и обильно цветет, цветки красивые, крупные, могут менять окрас в течение дня. Например, утром они нежно-кремовые, вечером уже белые.

Цветение продолжается до поздней осени.

Плоды этой лианы самые крупные из всех тыквенных, мякоть полна сахаров, витаминов, минеральных солей, в составе есть каротин, никотиновая и аскорбиновая кислота.

В лучшие годы одно растение может дать до 100 кг плодов. Один взрослый плод может достигать до 2 м длиной и 10 кг весом.

Из "гуся в яблоках" готовят оладьи, овощную икру, каши, а еще эту необычную тыкву обжаривают, фаршируют, тушат, маринуют.

Из лагенарии делают красивые вазы для живых цветов или сухоцвета, их можно расписывать масляными красками или покрывать лаком.

В сосуде, сделанном из тыквы, долго не прокисает молоко, а вода долго остается холодной.

Африканские народы делают из лагенарии посуду, табакерки, различные предметы быта, ударный музыкальный инструмент тамтам.