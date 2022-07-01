Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж подал апелляцию на экстрадицию в США

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, австралиец, которому грозит до 175 лет тюрьмы подал апелляцию на экстрадицию в США.

Высокий суд Лондона подтвердил получение заявления, сообщает телекомпания BBC.

Две недели назад, после нескольких лет юридических споров, британское правительство одобрило экстрадицию основателя Wikileaks в США.

50-летний мужчина находится в тюрьме в Лондоне с 2019 года. Хотя он не был осужден, риск того, что он скроется от наказания по-прежнему, считается высоким.

В США хотят предать Ассанжа суду по обвинению в шпионаже. Австралийцу грозит до 175 лет тюрьмы, если его признают виновным. Его обвиняют в краже и публикации секретных материалов о военных операциях США в Ираке и Афганистане, которые самым подвергли опасности жизни американских осведомителей. Адвокаты Ассанжа утверждают, что никто не пострадал.

Сторонники считают Ассанжа мужественным журналистом, который раскрыл военные преступления и которого следует не преследовать, а ставить в пример.