Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж подал апелляцию на экстрадицию в США
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, австралиец, которому грозит до 175 лет тюрьмы подал апелляцию на экстрадицию в США.
Высокий суд Лондона подтвердил получение заявления, сообщает телекомпания BBC.
Две недели назад, после нескольких лет юридических споров, британское правительство одобрило экстрадицию основателя Wikileaks в США.
50-летний мужчина находится в тюрьме в Лондоне с 2019 года. Хотя он не был осужден, риск того, что он скроется от наказания по-прежнему, считается высоким.
В США хотят предать Ассанжа суду по обвинению в шпионаже. Австралийцу грозит до 175 лет тюрьмы, если его признают виновным. Его обвиняют в краже и публикации секретных материалов о военных операциях США в Ираке и Афганистане, которые самым подвергли опасности жизни американских осведомителей. Адвокаты Ассанжа утверждают, что никто не пострадал.
Сторонники считают Ассанжа мужественным журналистом, который раскрыл военные преступления и которого следует не преследовать, а ставить в пример.
Опубликовано: Тарас Медведев
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