Диетологи рассказали, какой чай нужно пить, чтобы похудеть

Определенные виды чая ускоряют обмен веществ и помогают быстрее сжигать энергию. Это способствует похудению и помогает сохранить нужный вес.

Имбирный чай содержит соединения, которые создают антиоксидантный эффект. Они борются с окислительным стрессом, который снижает метаболизм и создает риск ожирения.

Классический черный чай содержит оптимальное количество кофеина и питательные вещества, которые благотворно влияют на обмен веществ. 

В таком чае  есть компоненты, которые активизируют метаболизм, способствуют снижению веса за счет сжигания жира в организме.

Японский травяной чай матча также содержит антиоксиданты и кофеин. Чашка такого чая перед тренировкой  существенно ускоряет сжигание жировых отложений.

В зеленом чае есть катехины – особый тип антиоксидантов, которые увеличивают сжигание жиров и в состоянии покоя, и во время физической нагрузки. Он помогает уменьшить вес и объем талии.

Чай улун влияет на усвоение жира организмом. Проведенные исследования доказали, что его употребление  способствует похудению.

Чай ройбуш не содержит кофеина, но в нем есть соединение асплатин. Оно способствует ускоренной переработке жира и сахара.

Опубликовано: Светлана Репина

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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