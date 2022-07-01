Игорь Николаев представил публике свою «новую невесту»
Речь идет о летнем ремиксе хита маэстро под названием «Невеста». Этот трек давно вошел в топ любимых треков брачующихся. Послушать новую версию любимой песни можно уже на всех музыкальных площадках.
Трек вошел в топ любимых треков брачующихся. Послушать новую версию любимой песни можно уже на всех музыкальных площадках.
«С 30 июня на всех основных цифровых площадках - новый летний римейк песни «Невеста» (музыка и стихи Игорь Николаев). Как говорится, совет да любовь!» — объявил Николаев.
Обновленная версия песни наверняка в ближайшие недели будет звучать на каждом свадебном торжестве и станет частью самых счастливых воспоминаний любой невесты.
Это первый релиз певца после продолжительного перерыва.
Он, как и многие звезды, этой весной сократил количество выступлений и появлений на публике. Многие стали подозревать, что Николаев последовал примеру Аллы Пугачевой и уехал из России, однако артист не менял места жительства.
При этом он с пониманием относится к решению Примадонны о переезде. Не так давно певец публично выступил с речью в защиту затравленной за предательство Аллы Борисовны.
Опубликовано: Антон Райт
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