Игорь Николаев представил публике свою «новую невесту»

Речь идет о летнем ремиксе хита маэстро под названием «Невеста». Этот трек давно вошел в топ любимых треков брачующихся. Послушать новую версию любимой песни можно уже на всех музыкальных площадках.

Трек вошел в топ любимых треков брачующихся. Послушать новую версию любимой песни можно уже на всех музыкальных площадках.

«С 30 июня на всех основных цифровых площадках - новый летний римейк песни «Невеста» (музыка и стихи Игорь Николаев). Как говорится, совет да любовь!» — объявил Николаев.

Обновленная версия песни наверняка в ближайшие недели будет звучать на каждом свадебном торжестве и станет частью самых счастливых воспоминаний любой невесты.

Это первый релиз певца после продолжительного перерыва.

Он, как и многие звезды, этой весной сократил количество выступлений и появлений на публике. Многие стали подозревать, что Николаев последовал примеру Аллы Пугачевой и уехал из России, однако артист не менял места жительства.

При этом он с пониманием относится к решению Примадонны о переезде. Не так давно певец публично выступил с речью в защиту затравленной за предательство Аллы Борисовны.