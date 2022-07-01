Золотые правила полива огурцов на открытом грунте

Важность правильного полива для огурцов трудно переоценить. Расскажем, как правильно увлажнять почву для хорошего урожая.

Огурец это тропическое, нуждающееся в тепле и воде. Большие листья растения испаряет много жидкости и её постоянно нужно восполнять. Без регулярного полива огурцов хорошего урожая не будет.

Для орошения грядок нужно использовать только тёплую воду. Оптимальная температура + 20-24 градуса Цельсия. Полив холодной водой пагубно отразится на огурцах. Растения получат холодный стресс. Чрезмерно горячая вода повредит корневую систему.

Для смягчения жёсткости воды используется уксус, лимонная кислота или древесная зола. Поливать огурцы нужно утром и вечером.