Исхудавшую Аллу Довлатову заподозрили в пластике, телеведущая расстроила поклонников своим видом
Подписчиков напугало лицо ведущей. «Мне кажется, вы перетянулись. Перестали быть на себя похожей», — заподозрили одни Довлатову в пластических операциях.
Подписчиков напугало лицо ведущей. «Мне кажется, вы перетянулись. Перестали быть на себя похожей», — заподозрили одни Довлатову в пластических операциях.
Другие просто посчитали, что это крайне неудачный макияж: «Срочно смените визажиста!» «Такой макияж вас портит!» И вот на эту критику Алла уже ответила:
«Не спорю. Очень ярко накрасила стилист. Потому что вечерний макияж сделала. Для мероприятия. Я сегодня получаю награду. На сцену всегда так красят. В жизни, конечно, не уместно».
На самом деле, Алла Довлатова признавалась, что действительно недавно сделала пластическую операцию.
Кстати, она же в тот момент и говорила, что боялась за итог и за какие-то негативные последствия для всего организма.
Все-таки ведущая решила рискнуть и сделала подтяжку лба и кожи век, а также подкорректировала возрастные изменения в нижней части лица.
Опубликовано: Антон Райт
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