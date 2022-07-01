Луковая муха на огороде: надежные и проверенные методы борьбы с вредителем
Это насекомое очень досаждает дачникам, мешая нормально выращивать луковые культуры всех видов. Как справиться с луковой мухой, расскажут эксперты.
Вредитель наносит урон не только всем видам лука - репчатому, порею, батуну, многоярусному - но и портит жизнь тюльпанам, лилиям и другим луковичным культурам.
О том, что растение поражено луковой мухой, расскажет преждевременное увядание и засыхание, растение начинает отставать в росте, желтеть. Луковицы загнивают и неприятно пахнут.
Химия
Победить муху помогут химикаты на основе диазинона: "Мухоед", "Муравьин", "Землин". Добавлять порошок надо при посадке лука с заделыванием в почву.
На один метра квадратный нужно 30-50 г порошка или гранул.
Биосредства
Есть более безопасные биопрепараты - "Табазол", "Табачная пыль". На 1- л воды требуется 1 кг вещества. Настаивать 2-3 дня и разбавлять водой один к одному.
Растения нужно обильно полить и пролить землю вокруг. Повторить обработку можно через 10-12 дней.
Народные рецепты
Можно опудрить растение и междурядья древесной золой.
Отпугнуть муху поможет полынь, ее надо разложить в междурядьях луковых грядок. Можно также приготовить настой: на 10 л воды взять 1,5 кг свежего сырья.
Настаивать несколько дней и потом пролить междурядья и полить сами растения.
Против луковой мухи эффективен хвойный настой. Большое ведро на треть заполнить ветками сосны, настаивать 2-3 дня. Раствор применять для опрыскиваний и поливов.
Также можно усыпать междурядья хвойным опадом.
Как спрятать запах
Чтобы муха не нашла свою добычу по характерному луковому запаху, можно ее дезориентировать - высадить рядом с луком другие растения (морковь, бархатцы, а также любые медоносы или пряные травы).
Механический способ
Грядку с луком можно просто укрыть от мухи. Во время усиленной активности насекомого посадки помещают под белый тонкий спанбонд.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Луковая муха на огороде: надежные и проверенные методы борьбы с вредителем
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