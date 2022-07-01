Луковая муха на огороде: надежные и проверенные методы борьбы с вредителем

Это насекомое очень досаждает дачникам, мешая нормально выращивать луковые культуры всех видов. Как справиться с луковой мухой, расскажут эксперты.

Вредитель наносит урон не только всем видам лука - репчатому, порею, батуну, многоярусному - но и портит жизнь тюльпанам, лилиям и другим луковичным культурам.

О том, что растение поражено луковой мухой, расскажет преждевременное увядание и засыхание, растение начинает отставать в росте, желтеть. Луковицы загнивают и неприятно пахнут.

Химия

Победить муху помогут химикаты на основе диазинона: "Мухоед", "Муравьин", "Землин". Добавлять порошок надо при посадке лука с заделыванием в почву.

На один метра квадратный нужно 30-50 г порошка или гранул.

Биосредства

Есть более безопасные биопрепараты - "Табазол", "Табачная пыль". На 1- л воды требуется 1 кг вещества. Настаивать 2-3 дня и разбавлять водой один к одному.

Растения нужно обильно полить и пролить землю вокруг. Повторить обработку можно через 10-12 дней.

Народные рецепты

Можно опудрить растение и междурядья древесной золой.

Отпугнуть муху поможет полынь, ее надо разложить в междурядьях луковых грядок. Можно также приготовить настой: на 10 л воды взять 1,5 кг свежего сырья.

Настаивать несколько дней и потом пролить междурядья и полить сами растения.

Против луковой мухи эффективен хвойный настой. Большое ведро на треть заполнить ветками сосны, настаивать 2-3 дня. Раствор применять для опрыскиваний и поливов.

Также можно усыпать междурядья хвойным опадом.

Как спрятать запах

Чтобы муха не нашла свою добычу по характерному луковому запаху, можно ее дезориентировать - высадить рядом с луком другие растения (морковь, бархатцы, а также любые медоносы или пряные травы).

Механический способ

Грядку с луком можно просто укрыть от мухи. Во время усиленной активности насекомого посадки помещают под белый тонкий спанбонд.