Посольство Израиля в ФРГ: «Заявления Мельника — это тривиализация Холокоста»
Посольство Израиля в Берлине опубликовало заявление в пятницу днем по поводу заявлений посла Украины Андрея Мельника.
«Заявления посла Украины — это искажение исторических фактов, умаление Холокоста и оскорбление тех, кто был убит Бандерой и его людьми. Заявления посла не только подрывают ценности, которыми мы все дорожим и в которые верим, но и подрывают мужественную борьбу украинского народа за то, чтобы жить демократическими ценностями и в мире», - говортися в заявлении.
Мельник защищал бывшего лидера националистов Степана Бандеру (1909-1959) в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу и заявил, что «Бандера не был массовым убийцей евреев и поляков».
Бандера был идейным лидером радикального крыла Организации украинских националистов (ОУН). Националистические партизаны из Западной Украины несут ответственность за гонения по этническим мотивам в 1943 году, в ходе которого были убиты десятки тысяч польских мирных жителей. Бандера бежал в Германию после Второй мировой войны, где он был убит в 1959 году агентом советской секретной службы КГБ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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