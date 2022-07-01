Дачники рассказали, как укрупнить ягоды малины за декаду до сбора урожая

В этот период культура нуждается в правильном поливе, особых подкормках и очистке кустарника.

Период формирования и налива ягод для малины - особенный. Культура в это время особенно нуждается в воде, но поливать нужно грамотно. Влажность грунта надо поддерживать так, чтобы она достигала зоны залегания корней, то есть 25-30 см.

Если погода жаркая, на 1 кв.м. надо выливать не меньше 10 л, а то и 20 л воды. Поливать не за один раз, а - в несколько заходов, тогда влага равномерно пропитает воду.

Эксперты считают, что поливать малину нужно раз в неделю. Более частые поливы не дадут воде просочиться глубже, чем на 10 см, и тогда растение будет испытывать дефицит влаги. Удержать воду в грунте также поможет мульчирование.

Обязательно нужно уделить внимание и самим кустам. Очень важно проредить их в период плодоношения. Удаление лишних побегов и листьев возле основания куста на высоте 30 см обеспечит малиннику хорошее проветривание в нижней части.

Прореженные кусты менее уязвимы в плане болезней и атаки вредителями. Кроме того, подобный прием позволит повысить качество и количество урожая.

В период вегетации (до цветения) малину надо подкормить калием и фосфором. Из неорганических подкормок оптимальнее всего калимагнезия (20 гр. на 1 кв.м.) и суперфосфат (30 гр. на 1 кв.м.). Вносить их нужно в сухом виде (подкопать в лунку), либо развести с водой.

Что делать, если в период завязывания плодов малину атакуют вредители? Химикаты в этот период применять нельзя. Но можно приготовить ванильный десерт.

Для этого надо взять 5-7 гр. кристаллического ванилина залить 0,5 ст. водки и хорошо размешать. Затем долить до 10 л воды, добавить 100 гр. хозяйственного мыла (для прилипания) и обработать кусты малины.