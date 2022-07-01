Новым синглом «Невеста» Mary Gu заявила о нежелании выходить замуж
Певица Mary Gu представила новую ироничную песню «Невеста» на цифровых платформах, в соцсетях и в эфире утреннего «Саймон-шоу».
Певица пообщалась с ведущими Саймоном и Сашей Маслаковой и рассказала, что слова песни полностью соответствуют ее собственным ощущениям.
Она тоже не хочет быть невестой, а хочет стать «богатой и известной», выбирает наслаждение жизнью и собственные мечты, а не домашние обязанности и детей.
Саймон, у которого шесть братьев и сестер, поинтересовался, собирается ли Mary Gu вообще выходить замуж.
Певица призналась, что судьба может сложиться по-разному, но пока она не готова к замужеству. Она также заявила, что недавно развелась и не стремится повторять этот опыт.
Саймонт считает, что песня «Невеста» станет настоящим хитом этим летом. Ее можно будет услышать на фестивале Energy Weekend, который пройдет в яхт-клубе.
Mary Gu пригласила всех поучаствовать в этом мероприятии и пообещала, что сама станет участницей акустического концерта под открытым небом.
Опубликовано: Светлана Репина
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