Правила подкормки смородины крахмалом

Многие садоводы используют крахмал для подкормки смородины, но не все делают это правильно. Расскажем о преимуществах и недостатках крахмала для растения.

Смородина отлично реагирует на удобрение из картофельных очисток. Крахмал - отличная альтернатива.

Такая подкормка будет способствовать более активному развитию растения, повышению урожайности. Смородина легче переносит перепады температур и воздействие вредителей и болезней.

Полезные элементы, содержащиеся в крахмале:

Калий. Улучшает работу корневой системы и повышает иммунитет смородины;

Улучшает работу корневой системы и повышает иммунитет смородины; Фосфор. Способствует повышению урожайности;

Способствует повышению урожайности; Марганец и медь. Противодействуют развитию грибковых заболеваний.

Подкормку крахмалом нужно проводить в течение всего периода вегетации. Летом проводится 1-2 подкормки. Первая во время развития завязей, вторая - в период созревания ягод.

Осенью крахмал вносится в октябре, для подготовки кустов к зиме.