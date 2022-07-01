Правила подкормки смородины крахмалом
Многие садоводы используют крахмал для подкормки смородины, но не все делают это правильно. Расскажем о преимуществах и недостатках крахмала для растения.
Смородина отлично реагирует на удобрение из картофельных очисток. Крахмал - отличная альтернатива.
Такая подкормка будет способствовать более активному развитию растения, повышению урожайности. Смородина легче переносит перепады температур и воздействие вредителей и болезней.
Полезные элементы, содержащиеся в крахмале:
- Калий. Улучшает работу корневой системы и повышает иммунитет смородины;
- Фосфор. Способствует повышению урожайности;
- Марганец и медь. Противодействуют развитию грибковых заболеваний.
Подкормку крахмалом нужно проводить в течение всего периода вегетации. Летом проводится 1-2 подкормки. Первая во время развития завязей, вторая - в период созревания ягод.
Осенью крахмал вносится в октябре, для подготовки кустов к зиме.
Опубликовано: Максим Алексеев
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