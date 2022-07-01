Бывалые садоводы поделились секретами приготовления подкормки из крахмала

Крахмал хорошее удобрение для садовых культур. Расскажем, как правильно приготовить подкормку для хорошего урожая.

Для приготовления подкормки подойдёт обычный крахмал. Найти его несложно. Такой крахмал продаётся в любом продовольственном магазине.

Варианты приготовления подкормки:

Есть способы приготовить крахмалистый раствор самостоятельно. Для этого нужно заполнить ведро картофельными очистками и залить водой и настоять 10-12 часов. Далее раствор процеживается и разбавляется водой в соотношении 1:3.