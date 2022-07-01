За и против жизни в России, мнение иностранцев

Иностранцы с сайта Quora считают плюсами, а что минусами в жизни нашей страны. Некоторые мнения бывают весьма неожиданными.

Rahul Shrivastava:

Плюсы:

Времена года - Осень и лето прекрасны. Первый снег в году, первые зеленые листья весной, последние листья осенью - все это приятное зрелище.

Люди. Они очень дружелюбны, если вы их знаете.

Города. В России одни из самых красивых, зеленых и хорошо освещенных городов с современной инфраструктурой и хорошо сохранившимися историческими памятниками.

Еда. Если вы не вегетарианец и знаете, что есть и где есть, то русская еда может быть и питательной, и вкусной. Русские салаты, супы, хлеб, блины, выпечка и десерты - это особый класс.

Протяженность. Россия огромная страна. Есть на что посмотреть из-за географического и культурного разнообразия.

Язык. Русский язык отличный. Литература богата.

Минусы:

Снова времена года. Осенью на дорогах может быть слякоть. Все выглядит темным и серым в долгие зимы. Шесть месяцев зимы нагоняют тоску.

Снова люди - Вы можете не увидеть улыбающихся лиц на улице. Люди очень сдержанны.

Снова города. Многие города выглядят одинаково.

Снова еда. Повседневная еда может показаться пресной для тех, кто привык к острой и горячей пище.

Снова протяженность. Путешествие из одного места в другое может стать кошмаром.

Снова язык. Без знания русского трудно выжить.

Мнение индийца комментирует другой пользователь.

Joey Tranchina:

Россия — прекрасная страна с замечательными людьми и, да, долгими зимами и множеством проблем, НО я не согласен с одним моментом.

Вы сказали: «Еда, если вы не вегетарианец…» я вегетарианец, а русская еда прекрасна.

Я всю жизнь ненавидел свеклу и не ел ее. Настоящий русский борщ – одно из лучших блюд в мире. По крайней мере, в Москве. Отличная азербайджанская еда широко доступна, и ее легко сделать вегетарианской… грибы… Я мог бы продолжать… и продолжать… Кто-то должен написать книгу о вегетарианской жизни в России, чтобы развеять это распространенное заблуждение.

Mike Organ:

Плюсы:

Можно сидеть на скамейке летом и любоваться чередой красивых элегантных женщин, проходящих почти без конца почти в каждом городе России, который я посетил. Дело не в том, что они красивее, чем, скажем, в Британии или Франции (хотя лично я так думаю), а в том, что они просто невероятно элегантны и женственны. Извините, если это оскорбляет девушек на западе, но это правда, так что, если вы недовольны, идите учиться у них.

Минусы:

Холод почти 6 месяцев. Это по-настоящему холодная погода. Хотя холод сам по себе не так уж и плох. Настоящая гадость - это грязь. В Омске, где я жил, поздняя осень и ранняя весна называются грязным сезоном.

У большинства людей в прихожей много тапочек не для себя, а для посетителей. Никому и в голову не придет войти в чей-либо дом, даже в свой собственный, не сняв обуви, ведь на улице чертовски грязно. Продажа носков и тапочек — крупный бизнес в России.