Иностранцы о новом шикарном крымском аэропорте "Волна", который построила Россия
Он был построен в 2017 году и стал одним из самых красивых аэропортов в России. А возможно - и самым.
Комментарии, которые вы прочитаете ниже, это отзывы иностранцев на разных YouTube-каналах. Причем мы выскребли практически все. Так что сами можете представить насколько эта тем аза рубежом обходится молчанием.
suse gilje:
Проектировщик аэропорта - профессионал мирового класса. Абсолютный комфорт для всех типов путешественников.
玩什么都:
Я попал в Крым в 2018 году. Поскольку я не мог пользоваться международными кредитными картами и платежной системой "Виза", служащий кафетерия аэропорта водил меня в банки и телекоммуникационные компании, чтобы снять деньги, получить карту 4G и не намекать на чаевые, как это делают москвичи. Дружелюбные крымчане заставили меня влюбиться в это место.
PDX:
Хороший аэропорт... Однажды мне придется туда съездить. Очень хорошая идея сделать комнату для настольного тенниса, лучший способ убить время.
jose manuel rodriguez:
Очень симпатичный терминал Симферополя. Привет из Буэнос-Айреса.
Frank Brown:
Замечательная архитектура! Я с нетерпением жду возможности приехать в Крым и провести несколько приятных каникул!
Varun Kumar:
Долгой жизни России... С любовью из Индии!
Alfredo Vasquez:
Русские не так уж плохи. Может быть, русские не такие уж необразованные варвары, потому что этот аэропорт выглядит хорошо.
browarmani:
Была ли серьезная необходимость в создании еще одного аэропорта?
chrono:
Молодец, Россия! Поздравляем крымчан с воссоединением с Россией.
Cole Train:
Я завидую тому, что российское правительство делает для своего народа. Правильное сочетание советского социализма и капитализма.
Mark Robby:
Вау, теперь я понимаю, почему британское и американское правительства борются с господином Путиным. Аэропорты США и Великобритании старые и обветшалые, как в странах третьего мира. А Китай, Россия, Сингапур, Корея и остальные строят новые и удивительные объекты, подобные этому. Спасибо вам, президент Путин, великий строитель своей страны.
Опубликовано: Антон Райт
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