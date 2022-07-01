Он был построен в 2017 году и стал одним из самых красивых аэропортов в России. А возможно - и самым.

Комментарии, которые вы прочитаете ниже, это отзывы иностранцев на разных YouTube-каналах. Причем мы выскребли практически все. Так что сами можете представить насколько эта тем аза рубежом обходится молчанием.

suse gilje:

Проектировщик аэропорта - профессионал мирового класса. Абсолютный комфорт для всех типов путешественников.

玩什么都:

Я попал в Крым в 2018 году. Поскольку я не мог пользоваться международными кредитными картами и платежной системой "Виза", служащий кафетерия аэропорта водил меня в банки и телекоммуникационные компании, чтобы снять деньги, получить карту 4G и не намекать на чаевые, как это делают москвичи. Дружелюбные крымчане заставили меня влюбиться в это место.

PDX:

Хороший аэропорт... Однажды мне придется туда съездить. Очень хорошая идея сделать комнату для настольного тенниса, лучший способ убить время.

jose manuel rodriguez:

Очень симпатичный терминал Симферополя. Привет из Буэнос-Айреса.

Frank Brown:

Замечательная архитектура! Я с нетерпением жду возможности приехать в Крым и провести несколько приятных каникул!

Varun Kumar:

Долгой жизни России... С любовью из Индии!

Alfredo Vasquez:

Русские не так уж плохи. Может быть, русские не такие уж необразованные варвары, потому что этот аэропорт выглядит хорошо.

browarmani:

Была ли серьезная необходимость в создании еще одного аэропорта?

chrono:

Молодец, Россия! Поздравляем крымчан с воссоединением с Россией.

Cole Train:

Я завидую тому, что российское правительство делает для своего народа. Правильное сочетание советского социализма и капитализма.

Mark Robby:

Вау, теперь я понимаю, почему британское и американское правительства борются с господином Путиным. Аэропорты США и Великобритании старые и обветшалые, как в странах третьего мира. А Китай, Россия, Сингапур, Корея и остальные строят новые и удивительные объекты, подобные этому. Спасибо вам, президент Путин, великий строитель своей страны.